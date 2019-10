Zasedanje IMF in Svetovne banke prihodnji teden v znamenju upočasnitve svetovne gospodarske rasti

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Washington, 13. oktobra - Prihodnji teden se bodo v kontekstu ohlajanja svetovne gospodarske rasti v Washingtonu na letnem zasedanju sestali finančni ministri in guvernerji centralnih bank članic IMF in Svetovne banke. Med njimi bo slovenska delegacija pod vodstvom guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta in državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Metoda Dragonje.