Na donatorski konferenci obljubili 14 milijard evrov za boj proti aidsu, malariji in tuberkulozi

Lyon, 10. oktobra - Na donatorski konferenci Globalnega sklada za boj proti aidsu, malariji in tuberkulozi v francoskem Lyonu so dosegli cilj 14 milijard evrov za boj proti tem boleznim. Izvršni direktor sklada Peter Sands je povedal, da so donatorji v ta namen obljubili 14,02 milijarde evrov za obdobje med letoma 2020 in 2023.