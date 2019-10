V grobišču Jama pod Macesnovo gorico naleteli na plast posmrtnih ostankov

Kočevje, 10. oktobra - Iz Jame pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu je Komunala Kočevje s podizvajalci, ki pripravlja teren za arheologe, do zdaj odstranila že okoli tisoč kubičnih metrov kamnine. V globini okoli dvajset metrov so že naleteli na plast posmrtnih ostankov. Po ocenah je v breznu še okoli dvesto do tristo kubičnih metrov materiala.