Evropska komisija z več opomini Sloveniji na okoljskem, gospodarskem in socialnem področju

Bruselj, 10. oktobra - Evropska komisija je danes izrekla več opominov Sloveniji na okoljskem, gospodarskem in družbenem področju. Slovenija je tako dobila drugi opomin, ker ni prenesla evropskih pravil glede testiranja živali v laboratorijih, poklicnih pokojnin in blagovnih znamk. Prvega opomina je bila medtem deležna zaradi ocene okoljskih vplivov in odpadkov.