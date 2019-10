Evropska komisija s tožbo proti Poljski zaradi spodkopavanja neodvisnosti sodnikov

Bruselj, 10. oktobra - Evropska komisija je danes na Sodišču EU vložila tožbo zaradi novih disciplinskih ukrepov za sodnike, ki po mnenju Bruslja ogrožajo njihovo neodvisnost. Bruselj in Varšava sta že več let v sporu zaradi pravosodnih reform, ki jih je sprejela poljska vlada pod vodstvom desničarske konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS).