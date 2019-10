Vlada potrdila poroštveni zakon za drugi tir in tretjo razvojno os

Ljubljana, 10. oktobra - Vlada je na današnji seji potrdila besedilo predloga poroštvenega zakona za projekta drugi tir in tretja razvojna os. S poroštvom bodo obrestne mere posojil, ki jih bosta za izvedbo projektov najeli družbi Dars in 2TDK, bistveno nižje, so na družbenem omrežju Twitter zapisali na vladi.