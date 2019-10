Avgusta največji letošnji mesečni padec vrednosti industrijske proizvodnje

Ljubljana, 10. oktobra - Vrednost industrijske proizvodnje je bila avgusta za dva odstotka nižja kot julija in za 0,8 odstotka višja kot avgusta lani. To sta bila do zdaj v letu 2019 največji padec vrednosti industrijske proizvodnje na mesečni ravni in najnižja rast na letni ravni, so sporočili iz statističnega urada.