Sirski Kurdi, trn v turški peti

pripravila Andreja Juvan Kmetec

Alep, 10. oktobra - Kurdi v Siriji so bili ključni dejavnik pri porazu skrajne Islamske države (IS) v od vojne razdejani državi in s tem pomemben zaveznik ZDA. A to ni navdušilo sosednje Turčije, ki v YPG vidi le podaljšek svoje Kurdske delavske stranke (PKK), s katero se spopada že desetletja, zato je tudi sprožila ofenzivo na severu Sirije.