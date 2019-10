V novogoriškem gledališču premiera Mlakarjeve Tutošomato

Nova Gorica, 10. oktobra - V Slovenskem narodnem gledališču SNG Nova Gorica bo danes ob 20. uri premiera komedije Iztoka Mlakarja Tutošomato. Predstava je nastala v režiji Vita Tauferja in koprodukciji z Gledališčem Koper. Komedija prinaša burkaško dogajanje, napisano v značilnem in sočnem humornem dialektu, dopolnjujejo jo songi in instrumentalni trio z glasbo v živo.