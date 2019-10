Newyorške borze končale zeleno

New York, 9. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pozitivno, potem ko so se v torek znižali, ker je Peking znižal pričakovanja pred četrtkovimi pogajanji z ZDA. Vlagatelji še vedno upajo, da bodo trgovinski pogovori med državama prinesli napredek in preprečili nadaljnje zaostrovanje trgovinske vojne.