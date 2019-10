V nemškem mestu Halle v streljanju ubita dva človeka, storilci na begu

Halle, 9. oktobra - V nemškem mestu Halle v zvezni deželi Saška-Anhalt sta danes v streljanju na ulici življenje izgubila dva človeka, dva sta bila huje ranjena. Storilcev naj bi bilo več in so po napadu pobegnili. Enega so medtem že prijeli. Policija je prebivalce območja pozvala, naj ne zapuščajo zaprtih prostorov, poročajo tuje tiskovne agencije.