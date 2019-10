Kalifornijo zajel val električnih redukcij

San Francisco, 9. oktobra - Prebivalci Kalifornije, najbolj poseljene in najbogatejše ameriške zvezne države so se v torek zjutraj zbudili v temi, saj je elektro podjetje Pacific Gas & začelo niz redukcij, da prepreči veliko nevarnost izbruhov požarov v naravi. V torek zjutraj so izklopili elektriko za 500.000 odjemalcev na severu države.