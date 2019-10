Bia Separations: Informacije o grožnji stečaja ne držijo

Ajdovščina, 9. oktobra - V ajdovski družbi Bia Separations so se odzvali na medijsko poročanje, da so zaradi izgubljene dolgoletne pravde z agencijo Spirit Slovenija tik pred stečajem. Za STA so navedli, da to ne drži in dodali, da bodo v prihodnjih dneh začeli z novo investicijo, za katero imajo potrebna finančna sredstva že na svojem bančnem računu.