Cerar in Blok izpostavila zavezanost spoštovanju mednarodnega prava

Ljubljana, 9. oktobra - V Sloveniji se danes na povabilo zunanjega ministra Mira Cerarja mudi njegov nizozemski kolega Stef Blok. V ospredju pogovorov so bili dvostranski odnosi med državama, ki sta jih označila kot odlične, ter evropske teme in širitev schengenskega območja. Izpostavila sta potrebo po spoštovanju mednarodnega prava in zavezanost načelom multilaterizma.