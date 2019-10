Teš v pripravo projektne in investicijske dokumentacije za sosežig nenevarnih odpadkov

Ljubljana, 8. oktobra - Termoelektrarna Šoštanj (Teš) z javim razpisom išče izvajalca, ki ji bo izdelal projektno in investicijsko dokumentacijo ter poročila o vplivih na okolje za dejavnost sosežiga sekundarnega goriva. Gre za sežig nenevarnih odpadkov v kotlih petega in šestega bloka, je razvidno iz razpisne dokumentacije, ponudbe pa Teš pričakuje do 29. oktobra.