V Halozah dvodnevni Slovenski podeželski parlament

Majšperk, 8. oktobra - Haloze bodo danes in v sredo gostile 5. Slovenski podeželski parlament, ki ga kmetijsko ministrstvo skupaj s partnerji Mreže za podeželje pripravlja na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja. Udeleženci bodo razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja ter iskali rešitve in podali pobude za novo programsko obdobje 2021-2027.