Kongresni demokrati z novimi pozivi članom Trumpove vlade glede preiskave pred ustavno obtožbo

Washington, 8. oktobra - Odbori predstavniškega doma ameriškega kongresa so v ponedeljek izdali pozive za informacije in dokumente, povezane s preiskavo pred ustavno obtožbo ameriškega predsednika Donalda Trumpa obrambnemu ministru Marku Esperju in direktorju proračunskega urada Bele hiše Russellu Voughtu.