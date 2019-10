V zadevi nezakonitih klicnih centrov pravnomočna prva sodba

Maribor, 7. oktobra - V sojenju v zadevi nezakonitih klicnih centrov je septembra postala pravnomočna prva obsodilna sodba, so zapisali na spletnih straneh ministrstva za notranje zadeve. Gre za obtoženega Tajvanca, ki je krivdo priznal in bil obsojen na tri leta in osem mesecev zapora, denarno kazen in izgon iz države, a je očitno sledila pritožba na višje sodišče.