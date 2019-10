Henklovi slovenski podjetji lani manj dobičkonosni

Maribor, 12. oktobra - Henklovi slovenski družbi v Mariboru sta lani skupaj ustvarili dobrih 79 milijonov evrov prihodkov in približno tri milijone evrov čistega dobička. Medtem ko so v proizvodnem podjetju Henkel Maribor lani beležili rahel padec prodaje, je prodajno podjetje Henkel Slovenija prihodke nekoliko povečalo, v obeh pa so leto končali z nižjim dobičkom.