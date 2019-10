Voznik v Beltincih napadel policista

Murska Sobota, 7. oktobra - Murskosoboški policisti so v soboto zvečer v smeri Beltincev zaustavljali osebni avtomobil, ki na njihove znake ni ustavil. Zaustaviti so ga uspeli v Beltincih, vendar 41-letni voznik v postopku ni želel sodelovati, poleg tega pa se je nedostojno vedel do policistov in enega tudi napadel, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.