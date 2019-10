V Posavju stavijo na novo in odpornejšo jabolčno sorto

Brežice, 7. oktobra - Sadjarji, organizirani v Zadrugo za razvoj sadjarstva Tibona, so v Arnovem selu pri Artičah danes opravili prvo obiranje jabolk nove sorte bonita. Poudarili so, da jih pozebe in druge tegobe zadnjih let pri njihovem delu ne bodo ustavile in da pri nadaljnjem razvoju sadjarstva stavijo na novo in na bolezni odpornejšo sorto vrhunske kakovosti.