Kranjski poklicni gasilci s sodelovanjem občin do nove avtolestve

Kranj, 7. oktobra - Gasilsko reševalna služba Kranj bo prihodnje leto dobila novo gasilsko avtolestev za gašenje požarov in reševanje z višin. Nova lestev bo višja od obstoječe in bo omogočala tudi doseg zgornjih nadstropij višjih stavb. Pri financiranju skoraj 900.000 evrov vrednega vozila, za nakup katerega so pogodbo podpisali danes, je moči združilo sedem občin.