Študija: Ljudje v družbi bližnjih pojedo več

Birmingham, 7. oktobra - Ljudje pojedo več, če jedo v družbi prijateljev ali družine, kot če jedo sami, je pokazala študija britanske univerze Birmingham. Ljudje, ki jedo v družbi družine ali prijateljev, pojedo do 48 odstotkov več hrane kot tisti, ki jedo sami, so pokazale pretekle raziskave, ki so jih analizirali avtorji raziskave.