Spremljanje učinkovitosti evropsko podprtih kmetijskih projektov delno učinkovito

Ljubljana, 7. oktobra - Kmetijsko ministrstvo ter agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja sta bila pri spremljanju uspešnosti projektov, ki so prejeli evropska sredstva za razvoj podeželja, v obdobju od 1. januarja 2017 do 30. junija 2018 delno učinkovita, je v reviziji ugotovilo računsko sodišče.