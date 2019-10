V Parizu množični protesti proti novi zakonodaji o umetni oploditvi

Pariz, 7. oktobra - V Parizu se je v nedeljo zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti novi zakonodaji, ki bi samskim in istospolno usmerjenim ženskam omogočila pravico do umetne oploditve. Demonstranti so med drugim vzklikali Svoboda, enakost, očetovstvo, kar je besedna igra z geslom francoske revolucije, ter Vsak potrebuje očeta.