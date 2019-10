Skavti spodbujajo k zavezi za nenasilje v mladinskem delu

Ljubljana, 7. oktobra - Ob Tednu otroka skavti odpirajo prostor za družbeni pogovor o nenasilju. Verjamejo, da je skrb za ustvarjanje varnega prostora ključnega pomena za vzgojo, zdravje in osebni razvoj otrok in mladostnikov, zato opozarjajo na pomembnost zaveze mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo z mladimi, k nenasilju.