Umrl legendarni britanski bobnar Ginger Baker

London, 6. oktobra - Po daljši bolezni je danes umrl legendarni britanski bobnar in eden od ustanoviteljev rockovske skupine The Cream, Ginger Baker. Novico o smrti 80-letnega glasbenika je prek družbenih omrežij sporočila njegova družina. Veljal je za enega najboljših bobnarjev na svetu, ki je s svojo divjo energijo in izvirnostjo navdihoval generacije bobnarjev.