Kobariške ulice bodo dišale po kulinaričnih dobrotah

Kobarid, 5. oktobra - Kobarid bo danes v znamenju Jestivala okusov in umetnosti, ki že šesto leto zapored privablja v kraj številne obiskovalce. Letos so organizatorji Turizma Doline Soče program povezali z geslom Deluj trajno, uživaj lokalno. V Kobaridu bodo gostili okrog 50 lokalnih gostinskih ponudnikov in ustvarjalcev.