V Celjskih vrtcih po napotilih NIJZ z dodatno zaščito otrok na igriščih

Celje, 5. oktobra - V Celjskih vrtcih so sprejeli nekatere dodatne ukrepe glede uporabe otroških igrišč vrtcev, da bi omejili izpostavljenost otrok onesnaženim tlom in prahu. Pri tem so sledili dopolnjenemu protokolu ravnanj v povezavi z zdravjem otrok pri igri na otroških igriščih vrtcev, ki so ga v obdobju pred sanacijo igrišč na Celjskem pripravili na NIJZ.