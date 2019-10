V izolski bolnišnici iščejo strokovnega direktorja

Izola, 4. oktobra - Splošna bolnišnica Izola je v uradnem listu objavila razpis za strokovnega direktorja bolnišnice za dobo štirih let. Na razpis se lahko prijavijo kandidatke in kandidati z univerzitetno izobrazbo medicinske smeri, opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda in najmanj petimi leti delovnih izkušenj na delovnem mestu zdravnika specialista.