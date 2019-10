Na forumu v Ljubljani za krepitev sodelovanja med Slovenijo in Japonsko

Ljubljana, 4. oktobra - Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Japonsko je dobro, je pa še precej možnosti za krepitev povezav, med drugim v industriji, energetiki in IKT, so ugotavljali na današnjem slovensko-japonskem poslovnem forumu v Ljubljani. Med prednostmi Slovenije so izpostavili geografsko lego na križišču prometnih koridorjev in tehnološke inovacije.