Haiti v primežu protestov in nasilja

Port-au-Prince, 4. oktobra - Haitijsko prestolnico Port-au-Prince in druga mesta v državi že dneve znova pretresajo nasilni protesti. Demonstranti protestirajo proti korupciji in terjajo odstop predsednika Jovenela Moiseja, v njihovih vrstah pa so tudi nasilne tolpe, ki se spopadajo s policijo. ZN so pozvali k miru v državi.