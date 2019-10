Informativni blok na TVS odslej v celoti na voljo tudi v znakovnem jeziku

Ljubljana, 7. oktobra - Na Televiziji Slovenija (TVS) bo od danes informativni blok ob 19. uri v celoti na voljo tudi v slovenskem znakovnem jeziku. Gluhi gledalci so lahko doslej s pomočjo tolmača spremljali oddaji Dnevnik in Slovenska kronika, po novem pa bo to veljalo tudi za oddaji Šport in Vreme, so sporočili z Radiotelevizije Slovenija.