Različne kulture in vprašanja manjšin na mednarodni razstavi Podobe pokrajine

Slovenj Gradec, 3. oktobra - Zgodovina in današnji položaj Lužiških Srbov je bil povod za širše zasnovani projekt in razstavo Podobe pokrajine, ki je združila umetnike in ustanove iz Slovenje, Avstrije in Nemčije. Razstavo je že gostil Serbski muzej v nemškem mestu Bautzen, danes ob 18. uri pa jo odpirajo v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu.