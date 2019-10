V Novem mestu 30. Slovenski slavistični kongres

Novo mesto, 3. oktobra - V Šolskem centru Novo mesto se je danes začel tridnevni 30. Slovenski slavistični kongres, ki ga prirejata Zveza društev Slavistično društvo Slovenije in Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine. Naslovna tema letošnjega kongresa je Slovenski jezik in njegovi sosedje, v Novem mestu pričakujejo skupaj približno 150 udeležencev.