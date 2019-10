Z miroljubnim shodom in glasbo proti nasilju v Kočevju

Kočevje, 2. oktobra - Na miroljubnem shodu s koncertom se je pozno popoldne na mestni ploščadi v Kočevju zbralo več sto ljudi. Shod je civilna iniciativa Stop nasilju pripravila zaradi povečanega vandalizma v občini. Organizatorji in udeleženci shoda so državo pozvali k sistemskemu reševanju težav zaradi povečanega vandalizma in nasilništva v občini, so poročali mediji.