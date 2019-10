Indeksi na evropskih borzah zgrmeli v globino

London/Frankfurt/Pariz, 2. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes krepko znižali. Razlog so neugodni gospodarski podatki iz ZDA in "zelo razumno sklepanje, da morajo biti stvari, če so tako slabe v ZDA, še slabše v Evropi", je za francosko tiskovno agencijo AFP ocenil analitik Chris Beauchamp iz finančne družbe IG.