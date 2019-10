Po preiskavi na vatikanskem državnem tajništvu suspendirali več funkcionarjev

Vatikan, 2. oktobra - Potem ko je v torek vatikanska žandarmerija preiskala pisarno vatikanskega državnega tajništva in finančnega nadzornega urada AIF, so suspendirali pet vatikanskih funkcionarjev. V središču preiskav so več milijonov evrov vredne nepremičnine v tujini, danes poroča avstrijska tiskovna agencija APA.