SToP konec septembra nastopil v Franciji

Pariz, 2. oktobra - Slovenski tolkalni projekt SToP, ki letos praznuje 20 let delovanja, je konec septembra izvedel dva koncerta v Franciji, kamor je odšel na povabilo pevskega zbora francoskega radia, ki ga vodi slovenska dirigentka Martina Batič. Skupaj so izvedli Orffovo kantato Carmina Burana v priredbi za tolkalni ansambel, dva pianista, pevske soliste in zbor.