Za mesto direktorja Bolnišnice Topolšica za zdaj dve popolni prijavi

Topolšica, 2. oktobra - Na razpis za mesto direktorja Bolnišnice Topolšica so v roku prispele tri prijave, od tega dve popolni. Pošiljatelj tretje prijave pa ima do petka do 13. ure čas, da dopolni prijavo. O kandidatih bo na seji 10. oktobra odločal svet zavoda. Za mesto strokovnega direktorja se na objavljen razpis ni prijavil nihče, so za STA pojasnili v bolnišnici.