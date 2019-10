Italijani prosili Pompea, naj ne uvede carin na parmski pršut in parmezan

Rim, 1. oktobra - Italijanski kmetje so danes prosili ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea, naj ZDA ne uvedejo carin na lokalne produkte, kot so oljčno olje, parmski pršut in parmezan. Pompeo se je danes sicer mudil na obisku v Rimu, kjer se je med drugim sestal s premierjem Giuseppejem Contejem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.