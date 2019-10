Iščejo se rešitve za zapolnitev vrzeli po stečaju Adrie Airways

pripravilo gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 1. oktobra - V čakanju na začetek stečaja letalskega prevoznika Adria Airways se iščejo in krepijo druge povezave Slovenije s tujino. Na ljubljanskem letališču naj bi Adrijine lete nadomestili v letu in pol, za ključne linije pa računajo, da bodo nadomeščene kmalu. Več je povpraševanja po avtobusnih in železniških prevozih. Koalicija pa ukrepov še ni dorekla.