Jimmy Carter dopolnil 95 let

Atlanta, 1. oktobra - Nekdanji predsednik ZDA demokrat Jimmy Carter je danes dopolnil 95 let starosti in popravil svoj rekord po doživeti starosti vseh nekdanjih predsednikov ZDA, ki jih je sicer vodil le en mandat od leta 1977 do leta 1981. Veliko večji ugled si je doma in v svetu pridobil kasneje, ko je zapustil položaj.