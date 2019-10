Kitajska z veliko vojaško parado proslavila 70. obletnico, v Hongkongu nasilni protesti

pripravila Maja Cerkovnik

Peking, 1. oktobra - V Pekingu so danes z veliko vojaško parado obeležili 70. obletnico razglasitve komunistične Ljudske republike Kitajske. Predsednik Xi Jinping je ob tem zatrdil, da ne more nobena sila ustaviti Kitajske. V Hongkongu so medtem potekali novi množični protesti proti oblastem v Pekingu, na katerih je bilo v spopadih s policijo ranjenih najmanj 31 ljudi.