Začenja se investicijska in razvojna konferenca Slovenia Business Bridge

Ljubljana, 2. oktobra - Poslovneži, vlagatelji, predstavniki države in diplomatski zbor se bodo danes in v četrtek zbrali na peti investicijski in razvojni konferenci Slovenia Business Bridge, ki jo v Ljubljani pripravlja AmCham Slovenija. Med drugim bodo razpravljali o povezovanju lokalnih in globalnih podjetij ter o strategijah, smernicah in pristopih vlagateljev.