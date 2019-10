Na območju Žirov označena meja med starim in srednjim zemeljskim vekom

Žiri, 1. oktobra - V kamninah v Jarčji dolini v žirovski občini so odkrili 252 milijonov let staro mejo med starim in srednjim zemeljskim vekom, ki je sled enega največjih izumrtij v zgodovini Zemlje. Minuli konec tedna so na območju meje postavili informacijsko tablo o najdbi v geološkem profilu Lukač, ki je bil proglašen tudi za naravno vrednoto državnega pomena.