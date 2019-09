Von der Leynova želi od Bukarešte in Budimpešte čim prej nova komisarska kandidata

Bruselj, 30. septembra - Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen želi od Romunije in Madžarske čim prej nova komisarska kandidata, ki bosta zamenjala Rovano Plumb in Laszla Trocsanyija, so sporočili v Evropski komisiji. Madžarski premier Viktor Orban je po neuradnih navedbah že predlagal trenutnega veleposlanika pri EU Oliverja Varhelyija.