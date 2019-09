Jemenski Hutiji izpustili 290 zapornikov

Sana, 30. septembra - Uporniški Hutiji v Jemnu so izpustili 290 zapornikov, so danes sporočili iz Mednarodnega odbora rdečega križa (ICRC). Med izpuščenimi je tudi več deset oseb, ki so v začetku meseca preživele napada koalicije pod vodstvom Savdske Arabije na center za pridržanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.