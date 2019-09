Celjska občina v gradnjo novega mostu čez Koprivnico

Celje, 30. septembra - Celjska občina je na Cesti v Lokrovec začela z gradnjo novega mostu čez Koprivnico, saj je obstoječi preozek in v slabem stanju, poleg tega stoji prenizko nad vodotokom. Nov most bo protipoplavno ustrezen in višinsko prilagojen načrtovani severni vezni cesti, so sporočili s celjske občine.