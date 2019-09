Ditka zmagala na kantavtorskem festivalu v Bolgariji

Sofija, 30. septembra - Kantavtorica, pevka in skladateljica Ditka je konec minulega tedna zmagala na kantavtorskem festivalu Sofia Singer / Songwriter Fest 2019 v Bolgariji. Na njem se vsako leto zberejo pesniki in pevci iz Bolgarije, Srbije, Hrvaške, Romunije in tudi iz ZDA. Predstavila se je s štirimi skladbami, za katere je napisala tako glasbo kot besedila.